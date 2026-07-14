Кирилл Дмитриев прибыл на Байконур
Кирилл Дмитриев, Дмитрий Баканов, Джаред Айзекман на Байконуре. Фото © Life.ru
Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл на Байконур. Он будет наблюдать за пуском пилотируемого корабля «Союз МС-29».
Кирилл Дмитриев прибыл на Байконур. Видео © «Юнашев LIVE»
«Я же говорил, что компания на Байконуре собирается выдающаяся. Кирилл Дмитриев уже с нами», — написал корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале «Юнашев LIVE».
Напомним, экипаж возглавляет российский космонавт Пётр Дубров, его ассистентами выступают Анна Кикина и астронавт из США Анил Менон. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на 17:48 по московскому времени вторника, а причаливание к МКС ожидается уже в 20:56. Общая продолжительность экспедиции на орбите рассчитана на 261 сутки. Понаблюдать за пуском на Байконур прибыл глава NASA Джаред Айзекман.
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