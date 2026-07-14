Баканов поблагодарил главу NASA за приезд на Байконур перед стартом «Союза»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов лично поблагодарил руководителя NASA Джареда Айзекмана за визит на Байконур в преддверии пуска «Союза МС-29», отметив символическое единство жестов удачи.

Баканов поблагодарил главу NASA за визит на Байконур. Фото © Life.ru

Встреча состоялась прямо перед историческим стартом. Баканов высоко оценил жест коллеги, который прибыл на казахстанскую землю, чтобы лично поддержать смешанный экипаж перед долгим полётом на орбиту. Российский чиновник подчеркнул, что присутствие американского партнёра стало важным моральным подспорьем для интернациональной команды.

В ходе беседы Баканов обратил внимание на культурные различия в традициях. Он напомнил, что в России принято сжимать ладони в кулак, а в Штатах – перекрещивать пальцы, и тут же предложил объединить оба ритуала, чтобы гарантировать благополучный исход миссии.

«Спасибо, что нашли время поддержать совместную команду — наших ребят Петра Дуброва, Анну Кикину и, конечно же, Анила Менона, давайте пожелаем им удачи», — сказал Баканов.

Команду возглавляет российский космонавт Пётр Дубров, его ассистентами выступают Анна Кикина и астронавт из США Анил Менон. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на 17:48 по московскому времени вторника, а причаливание к МКС ожидается уже в 20:56. Общая продолжительность экспедиции на орбите рассчитана на 261 сутки.

Ранее Life.ru писал, что глава NASA Джаред Айзекман прибыл на Байконур, чтобы встретиться с международным экипажем перед его отправкой на МКС и лично проследить за стартом ракеты. На космодроме он также провёл встречу с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым.