Глава NASA прибыл на Байконур увидеть отправку международного экипажа на МКС

Директор NASA Джаред Айзекман прилетел на Байконур. Он намерен не только поприветствовать международный экипаж перед отправкой на МКС, но и лично увидеть старт ракеты. Кадрами приезда американского чиновника делится

журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Приезд Джареда Айзекмана на Байконур. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Айзекман решил не нарушать свой привычный образ жизни даже в командировке. Перед очередным рабочим днём его заметили на пробежке.

Напомним, экипаж отправится к Международной космической станции 14 июля. Старт пилотируемой миссии пройдёт с космодрома Байконур. В основной экипаж МКС-75 входят космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.