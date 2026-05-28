Экипаж с космонавтами из России и астронавтом NASA отправится к МКС 14 июля
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones
Следующий экипаж отправится к Международной космической станции 14 июля. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, в июле состоится очередной запуск в рамках межгосударственных полётов. Старт пилотируемой миссии пройдёт с космодрома Байконур.
«В июле будет пилотируемая миссия. У нас очередной старт межгосударственных полетов. Будут [стартовать] два наших отечественных космонавта и один американский астронавт 14 июля с Байконура», — сказал Баканов.
В основной экипаж миссии МКС-75 входят космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Дублирующий состав сформирован из космонавтов Дмитрия Петелина и Константина Борисова, а также астронавта NASA Дениз Бернхэм.
Полёты к МКС продолжаются в международном формате: российские космонавты и американские астронавты участвуют в совместных миссиях, несмотря на сложную политическую обстановку.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.