Мантуров: Россия готова организовать полёт первого космонавта Индонезии

Россия обладает всеми необходимыми компетенциями для подготовки и организации полёта первого индонезийского космонавта. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на заседании Российско-индонезийской комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

По словам Мантурова, активизировать диалог в космической сфере помогло участие индонезийской делегации высокого уровня в «Неделе космоса», которая прошла в России месяц назад. У двух стран уже есть несколько перспективных совместных проектов в этой области.

«В «портфеле» уже есть несколько перспективных проектов. В частности, Россия располагает необходимыми компетенциями и опытом для подготовки и организации полёта первого индонезийского космонавта», — сказал Мантуров.

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» открылся сервис, позволяющий подать заявку в отряд космонавтов «Роскосмоса». Как сообщили в пресс-службе Минцифры, попытку пройти отбор можно совершить до 30 июня 2026 года. К кандидатам предъявляется ряд строгих требований. Претендент должен быть гражданином России не старше 35 лет, иметь высшее образование, обладать ростом от 150 до 190 сантиметров и весом в диапазоне от 50 до 90 килограммов.