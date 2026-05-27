Космонавт передал маме послание, надев шапку перед выходом в открытый космос

Командир Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков во время работы в открытом космосе на модуле «Наука» показал листок бумаги с трогательной надписью: «Мама, я надел шапку».

Послание Сергея Кудь-Сверчкова маме. Фото © «Роскосмос»

Ведущие трансляции «Роскосмоса» отметили, что это элемент психологической разгрузки для родных. По их словам, зарубежные коллеги часто «грешат» такими смешными вещами – выносят их в открытый космос и фотографируются.

Выход начался 27 мая в 17:17 по московскому времени. Кудь-Сверчков и Сергей Микаев установили на модуле «Звезда» аппаратуру прибора «Солнце терагерц» – радиотелескоп для наблюдения за Солнцем в ранее не изученном терагерцевом диапазоне.

Затем космонавты перешли к демонтажу кассеты из аппаратуры эксперимента «Экран-М» на модуле «Наука». В рамках этого эксперимента в условиях высокого вакуума и невесомости методом молекулярно-лучевой эпитаксии выращивают полупроводники. Роборука ERA перенесла одного из космонавтов на модуль «Наука», откуда он заберёт кассету с выращенными кристаллами арсенида галлия.

Также космонавты должны забрать с модуля «Поиск» третий контейнер эксперимента «Биориск», который провёл в открытом космосе почти пять лет. Учёным предстоит узнать, как бактерии, семена и цисты ракообразных пережили воздействие вакуума и радиации.

