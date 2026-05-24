В КНР запустили космический корабль «Шэньчжоу-23» с тремя космонавтами

Китай успешно осуществил запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-23» с тремя членами экипажа к национальной орбитальной станции «Тяньгун».

Пуск состоялся с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны. Командиром миссии стал 39-летний Чжу Янчжу — первый китайский бортинженер, назначенный командиром пилотируемого корабля.

В экипаж также вошли пилот Чжан Чжиюань и специалист по полезной нагрузке Ли Цзяин. Она стала первой представительницей четвёртого набора китайских космонавтов, отправившейся на орбитальную станцию.

В рамках миссии один из членов экипажа проведёт эксперимент по годовому пребыванию на орбите. Обычно китайские экспедиции на «Тяньгун» продолжаются около шести месяцев.

Китай строит собственную орбитальную станцию с 2021 года. Базовая конфигурация комплекса была завершена в 2022-м. Станция рассчитана на эксплуатацию до 2038 года.

Между тем компания SpaceX запустила самую большую ракету в истории человечества. Во время полёта корабль смог вывести на орбиту 22 спутника, несмотря на потерю одного из шести двигателей при выходе в космос. После завершения миссии Starship вернулся на Землю и приводнился в Индийском океане, после чего взорвался. Испытание стало 12-м полномасштабным запуском системы и первым для обновлённой версии V3. Ракета стартовала с новой площадки космодрома Starbase в Техасе.