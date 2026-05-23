Компания SpaceX запустила самую большую ракету в истории человечества

Космический корабль Starship вернулся на Землю после очередного испытательного полёта и приводнился в Индийском океане. Трансляцию запуска и посадки вела американская компания SpaceX.

«Подтверждено приводнение!» — говорится в сообщении компании в соцсети X.

После посадки корабль взорвался. Во время полёта Starship также потерял один из шести двигателей при выходе в космос. Несмотря на это, компания смогла вывести на орбиту 22 спутника. Испытание стало 12-м полномасштабным запуском системы Starship и первым для обновлённой версии V3. Ракета стартовала с новой площадки космодрома Starbase в Техасе.

По данным SpaceX, во время миссии специалисты также планировали проверить состояние теплозащитного экрана корабля и повторно запустить один из двигателей Raptor в космосе. Полёт продолжался около часа. Starship считается самой крупной ракетой в истории. Высота системы достигает 124 метров, а тяга составляет около 8 тысяч тонн. В компании рассчитывают использовать корабль для пилотируемых миссий, вывода спутников и будущих полётов на Луну и Марс.

Ранее SpaceX отменила первый тестовый полёт новой версии Starship менее чем за 20 минут до закрытия стартового окна. Компания планировала проверить обновлённый корабль и ракетоноситель Super Heavy с модернизированными двигателями. Основатель компании Илон Маск заявлял, что запуск станет первым испытанием существенно переработанной версии тяжёлой ракеты.