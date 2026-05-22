SpaceX отменила первый тест новой ракеты Starship

Компания SpaceX объявила об отмене первого тестового полёта новой версии Starship. Стартовое окно для испытания было открыто на 90 минут с 1:30 мск пятницы, однако менее чем за 20 минут до его закрытия тест отменили.

В рамках полёта планировалось проверить новое поколение аппарата и ракетоносителя Super Heavy с обновлёнными двигателями. Ракета должна была набрать высоту, отделить ступени и приземлиться в Мексиканском заливе. Кроме того, Starship должен был выполнить манёвры в космосе для проверки компонентов на предельные нагрузки.

SpaceX отмечала, что предстоящее испытание станет первым для существенно переработанной конструкции. О тесте третьей версии тяжёлой ракеты ранее объявил основатель компании Илон Маск.

Ранее сообщалось, что SpaceX рассматривала варианты объединения с другими активами Илона Маска — Tesla или xAI. По словам инсайдеров, обсуждались два возможных сценария: слияние с Tesla либо присоединение к xAI перед выходом последней на биржу. Такая сделка могла бы заинтересовать инфраструктурные фонды и инвесторов с Ближнего Востока.