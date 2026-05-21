SpaceX замахнулась на крупнейшее IPO в истории — это сулит Илону Маску статус триллионера

SpaceX подала документы для первичного размещения акций и может выйти на биржу Nasdaq под тикером SPCX. Это следует из регистрационной формы, опубликованной в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В документах компания указана как Space Exploration Technologies Corp. Если процедура будет одобрена, инвесторы впервые смогут покупать её акции на публичном рынке. Таким образом SpaceX рассчитывает привлечь до $80 млрд инвестиций.

Возможное IPO одним из самых масштабных в истории, сообщает The Guardian. По данным издания, бизнес Илона Маска, объединяющий космические пуски, спутниковый интернет Starlink и проекты, связанные с искусственным интеллектом, ранее оценивался инвесторами почти в 2 триллиона долларов. Выход SpaceX на биржу может стать редким случаем, когда на публичный рынок попадает не просто технологическая компания, а целая экосистема из космоса, связи и перспективных разработок.

Предстоящее IPO приблизит Маска к статусу триллионера, пишут журналисты.. Сейчас, по данным Forbes, его состояние оценивается в $807 млрд.

Ранее сообщалось, что SpaceX рассматривала варианты объединения с другими активами Илона Маска — Tesla или xAI. По словам инсайдеров, обсуждались два возможных сценария: слияние с Tesla либо присоединение к xAI перед выходом последней на биржу. Такая сделка могла бы заинтересовать инфраструктурные фонды и инвесторов с Ближнего Востока.