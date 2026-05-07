7 мая, 02:48

Стартап Маска xAI станет подразделением SpaceX

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Искусственный интеллект от Илона Маска больше не будет развиваться в рамках отдельной фирмы. Стартап xAI войдёт в состав SpaceX. О таком решении бизнесмен написал в своём аккаунте в X 6 мая.

Маск не стал комментировать, чем вызвана эта перестройка. Он отметил, что после реорганизации xAI перестанет быть отдельной компанией. На её основе сформируют SpaceXAI — новое подразделение, которое займётся ИИ-продуктами.

«Как отдельная компания xAI будет расформирована и будет просто SpaceXAI — разработчиком ИИ-продуктов от SpaceX», — написал Маск.

Ранее SpaceX изучала возможность слияния с Tesla или xAI. Инсайдеры говорили о двух сценариях: объединение с Tesla или с xAI перед IPO последней. Сделка могла привлечь инфраструктурные фонды и капиталы стран Ближнего Востока.

Антон Голыбин
