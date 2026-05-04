Маск подал в суд на ЕК за преследование X

Компания X.AI Holdings и бизнесмен Илон Маск подали иски в суд ЕС с требованием отменить решение Еврокомиссии по делу против соцсети X, следует из публикации в официальном журнале ЕС.

Иски были поданы 16 февраля 2026 года и зарегистрированы как дела T-120/26 и T-121/26. В журнале ЕС их опубликовали 4 мая в рамках стандартной процедуры раскрытия информации о судебных разбирательствах.

Заявители оспаривают решение Еврокомиссии от 5 декабря 2025 года. Оно было принято по трём делам в рамках закона ЕС о цифровых услугах — Digital Services Act, или DSA, и включало штрафы в отношении платформы X. По данным EU Law Live, отдельно также упоминается дело T-114/26, связанное с компаниями X Internet и X Holdings.

В исках утверждается, что Еврокомиссия «незаконно возложила ответственность на X.AI Holdings и Илона Маска, в том числе без надлежащего уведомления и с нарушением процедурных прав». Заявители также считают, что Комиссия неправомерно применила концепцию «единого экономического субъекта», распространив ответственность на связанные компании.

Кроме того, в исках говорится, что Еврокомиссия нарушила право на защиту, использовала доказательства, недоступные второй стороне, а также неправильно истолковала ряд положений DSA. Речь идёт о нормах, связанных с рекламой, доступом к данным и защитой свободы предпринимательской деятельности.

Отдельно Маск и X.AI Holdings оспаривают расчёт штрафов. По их версии, санкции были определены с нарушениями. Оба иска содержат схожие доводы. Их цель — добиться полной или частичной отмены решения Еврокомиссии.

Решение ЕК от 5 декабря 2025 года стало одним из первых крупных случаев применения закона ЕС о цифровых услугах к платформе X. Оно касалось модерации контента, прозрачности рекламы и доступа исследователей к данным.

Напомним. Еврокомиссия оштрафовала X на €120 млн за нарушения DSA. Среди претензий были вводящие в заблуждение элементы, связанные с синей галочкой, недостаточная прозрачность рекламы и проблемы с предоставлением исследователям доступа к данным платформы. Ранее за X вступился и госсекретарь США Марко Рубио. Он назвал штраф Еврокомиссии против соцсети атакой на американский народ и цифровые ресурсы страны. Рубио заявил, что «дни цензурирования американцев в сети окончены».