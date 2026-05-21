21 мая, 15:24

«Копейка в копейку»: Ракета «Искандера» на учениях отклонилась от цели менее чем на метр

Обложка © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Ракета российского комплекса «Искандер» отклонилась от цели менее чем на метр во время проведения совместных учений с Белоруссией, что является прекрасным результатом. О ходе тренировок ядерных сил рассказал журналистам начальник генерального штаба Вооружённых сил – первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко.

«Уже пришли первые результаты: отклонение ракеты от точки падения составило расстояние менее одного метра — фактически ракета попала «копейка в копейку». Это очень хороший результат, это хорошие навыки, которые дадут следующим поколениям ракетчиков хороший импульс готовиться и осваивать это современное и мощное оружие», — отметил белорусский офицер.

Напомним, в ходе совместных российско-белорусских учений ядерных сил расчёт Вооружённых сил Белоруссии произвёл практический пуск ракеты из оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Он был выполнен с территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Также в ходе ядерных учений МиГ-31 запустили «Кинжал». А атомная подлодка в Баренцевом море поразила цель ракетой «Синева».

Татьяна Миссуми
