«Копейка в копейку»: Ракета «Искандера» на учениях отклонилась от цели менее чем на метр

Ракета российского комплекса «Искандер» отклонилась от цели менее чем на метр во время проведения совместных учений с Белоруссией, что является прекрасным результатом. О ходе тренировок ядерных сил рассказал журналистам начальник генерального штаба Вооружённых сил – первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко.

«Уже пришли первые результаты: отклонение ракеты от точки падения составило расстояние менее одного метра — фактически ракета попала «копейка в копейку». Это очень хороший результат, это хорошие навыки, которые дадут следующим поколениям ракетчиков хороший импульс готовиться и осваивать это современное и мощное оружие», — отметил белорусский офицер.