«Копейка в копейку»: Ракета «Искандера» на учениях отклонилась от цели менее чем на метр
Ракета «Искандера» во время пуска отклонилась от цели менее чем на метр
Обложка © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Ракета российского комплекса «Искандер» отклонилась от цели менее чем на метр во время проведения совместных учений с Белоруссией, что является прекрасным результатом. О ходе тренировок ядерных сил рассказал журналистам начальник генерального штаба Вооружённых сил – первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко.
«Уже пришли первые результаты: отклонение ракеты от точки падения составило расстояние менее одного метра — фактически ракета попала «копейка в копейку». Это очень хороший результат, это хорошие навыки, которые дадут следующим поколениям ракетчиков хороший импульс готовиться и осваивать это современное и мощное оружие», — отметил белорусский офицер.
Напомним, в ходе совместных российско-белорусских учений ядерных сил расчёт Вооружённых сил Белоруссии произвёл практический пуск ракеты из оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Он был выполнен с территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Также в ходе ядерных учений МиГ-31 запустили «Кинжал». А атомная подлодка в Баренцевом море поразила цель ракетой «Синева».
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.