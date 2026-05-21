21 мая, 14:08

В ходе ядерных учений МиГ-31 запустили «Кинжал»

Обложка © Wikipedia / kremlin.ru

В ходе совместных учений ядерных сил России и Белоруссии самолёты дальней авиации Ту-95МС выполнили пуски ракет воздушного базирования, а МиГ-31И осуществили пуск «Кинжала».

«К тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95мс, выполнившие пуски гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования, а также самолеты МиГ-31и осуществили пуск гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, Россия и Белоруссия провели 21 мая совместные учения ядерных сил. В рамках манёвров РФ обеспечила отправку ядерного оружия в полевые пункты хранения позиционного района белорусской ракетной бригады. За учениями наблюдали по видеосвязи лично президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. Глава российского государства подчеркнул, что ядерная триада должна остаться гарантом суверенитета РФ и РБ.

Александра Вишнякова
