Минобороны показало видео марша дивизиона «‎Ярс» и «Кинжалы» на ядерных учениях

Мобильные ракетные комплексы стратегического назначения выведены на полевые позиции, манёвры проводятся в рамках проходящих учений ядерных сил. Кадрами делится пресс-служба Минобороны РФ, на них попал видео марш ракетного дивизиона «‎Ярс» и «Кинжалы».

«Ракетные комплексы стратегического назначения мобильного базирования выведены на маршруты боевого патрулирования и развернуты на полевых позициях», — сказано в тексте.

Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

В ведостве добавили, что также во время учений атомные подводные лодки с баллистическими ракетами вышли в заданные квадраты в море и взяли условный боевой курс. Также экипажи Воздушно-космических сил отрабатывают снаряжение специальными боевыми частями аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также выполняют вылеты к заданным целям.

Главной целью ядерных учений ВС РФ стала отработка действия по сдерживанию противника и проверка, насколько хорошо готовы войска, которые к ним привлечены.