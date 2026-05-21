Российская атомная подлодка в Баренцевом море поразила цель ракетой «Синева»
Shutterstock / FOTODOM / Alexyz3d
В ходе учений стратегических ядерных сил российская атомная подводная лодка выполнила пуск межконтинентальной баллистической ракеты из акватории Баренцева моря. Экипаж крейсера осуществил запуск ракеты «Синева» из-под воды, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Экипаж атомного подводного крейсера стратегического назначения выполнил из подводного положения пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Синева», — докладывает Минобороны.
Учения по подготовке и использованию ядерных сил проходят в Вооружённых силах России с 19 по 21 мая. В них задействованы Ракетные войска стратегического назначения, силы Северного и Тихоокеанского флотов, дальняя авиация, а также подразделения Ленинградского и Центрального военных округов. К тренировке ядерных сил привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, самолёты МиГ-31И, которые осуществили пуск «Кинжала». В рамках манёвров «Ярс» запущен с Плесецка по полигону Кура на Камчатке.
