Российская атомная подлодка в Баренцевом море поразила цель ракетой «Синева»

Учения по подготовке и использованию ядерных сил проходят в Вооружённых силах России с 19 по 21 мая. В них задействованы Ракетные войска стратегического назначения, силы Северного и Тихоокеанского флотов, дальняя авиация, а также подразделения Ленинградского и Центрального военных округов. К тренировке ядерных сил привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, самолёты МиГ-31И, которые осуществили пуск «Кинжала». В рамках манёвров «Ярс» запущен с Плесецка по полигону Кура на Камчатке.