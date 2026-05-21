Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 14:29

Российская атомная подлодка в Баренцевом море поразила цель ракетой «Синева»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexyz3d

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexyz3d

В ходе учений стратегических ядерных сил российская атомная подводная лодка выполнила пуск межконтинентальной баллистической ракеты из акватории Баренцева моря. Экипаж крейсера осуществил запуск ракеты «Синева» из-под воды, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Экипаж атомного подводного крейсера стратегического назначения выполнил из подводного положения пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Синева», — докладывает Минобороны.

Учения по подготовке и использованию ядерных сил проходят в Вооружённых силах России с 19 по 21 мая. В них задействованы Ракетные войска стратегического назначения, силы Северного и Тихоокеанского флотов, дальняя авиация, а также подразделения Ленинградского и Центрального военных округов. К тренировке ядерных сил привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, самолёты МиГ-31И, которые осуществили пуск «Кинжала». В рамках манёвров «Ярс» запущен с Плесецка по полигону Кура на Камчатке.

«В копейку из «‎Искандера»: Лукашенко и российские генералы довольны ядерными учениями
«В копейку из «‎Искандера»: Лукашенко и российские генералы довольны ядерными учениями

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar