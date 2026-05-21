«Ярс» запущен с Плесецка по полигону Кура на Камчатке
Обложка © Wikipedia / Ян Середа
Межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» была запущена с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Напомним, Россия и Белоруссия провели 21 мая совместные учения ядерных сил. В рамках манёвров РФ обеспечила отправку ядерного оружия в полевые пункты хранения позиционного района белорусской ракетной бригады. За учениями наблюдали по видеосвязи лично президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.
