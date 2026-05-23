Эпичный взрыв корабля Starship под аплодисменты сняли на видео

23 мая, 09:36

Космический корабль Starship взорвался после приводнения в Мексиканском заливе

Обложка © X / SpaceX

Космический корабль Starship совершил очередной испытательный полет. За трансляцией следила компания-разработчик Илона Маска SpaceX. После приводнения в Мексиканском заливе аппарат взорвался.

Приводнение Starship в Мексиканском заливе. Видео © X / SpaceX

Прямо во время включения аппарат потерял один из шести двигателей. Информация об этом прозвучала в эфире.

Несмотря на неполадки, миссия продолжилась. На орбиту удалось доставить 22 спутника.

FAA заявило об аномалии при испытательном запуске Starship

Затем последовала команда на возвращение. В социальной сети X представители SpaceX лаконично подтвердили: «Подтверждено приводнение!»

Однако финал оказался нештатным. Сразу после касания с водой последовал взрыв.

Этот старт стал 12-м в истории испытаний всей системы Starship. При этом он оказался первым для существенно переработанной конструкции Version 3.

Запуск также ознаменовался использованием абсолютно новой стартовой площадки в Техасе. Ракета впервые отправилась в путь со второго пускового стола космодрома.

Starship — это разрабатываемая компанией SpaceX сверхтяжёлая многоразовая транспортная система, состоящая из ускорителя Super Heavy и одноимённого космического корабля. На сегодняшний день это самая мощная ракета в истории: её последняя версия V3 достигает высоты более 124 метров, а 33 новых двигателя Raptor 3 обеспечивают общую тягу около 7,5 тысяч тонн, что позволяет выводить на орбиту свыше 100 метрических тонн полезной нагрузки. Ключевой особенностью Starship является ставка на полную многоразовость всех компонентов, что призвано радикально снизить стоимость космических запусков. Корабль создается для широкого спектра задач — от развёртывания спутников Starlink до амбициозных миссий по доставке астронавтов и грузов на Луну (по программе NASA «Артемида») и в перспективе на Марс.

Никита Никонов
