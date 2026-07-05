Путин и Трамп сочли символичным отправку российско-американского экипажа на МКС

В разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа была затронута предстоящая отправка на орбиту совместного российско-американского экипажа. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что обе стороны сочли этот запуск символичным на фоне текущих отношений.

«В беседе отмечена символичность того, что в ближайшие дни на космодроме Байконур состоится запуск совместного российско-американского экипажа на Международную космическую станцию», — сказал представитель Кремля.

Ушаков отметил, что предстоящий полёт рассматривается как пример того, что сотрудничество между Россией и США продолжает существовать в прикладных научно-технических сферах, включая космическую отрасль. Запуск запланирован на 14 июля. В основной состав экспедиции МКС-75 включены космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп подчеркнули важность продолжения двусторонних контактов Москвы и Вашингтона. Стороны согласились о необходимости поддерживать контакты, в том числе по военно-политической и экономической тематике.