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4 июля, 22:45

Путин и Трамп подчеркнули важность продолжения контактов России и США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 4 июля подчеркнули важность продолжения двусторонних контактов Москвы и Вашингтона. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, стороны согласились о необходимости поддерживать контакты, в том числе по военно-политической и экономической тематике.

«Говоря о двусторонних отношениях, президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике», — сообщил Ушаков.

Ушаков назвал деловым и конструктивным разговор Путина с Трампом
Ушаков назвал деловым и конструктивным разговор Путина с Трампом

Ранее Юрий Ушаков заявил, что сотрудничество России и США обладает серьёзным потенциалом. Он отметил, что в беседе Путин и Трамп подчеркнули значение дальнейших двусторонних контактов. Речь шла, в частности, о военно-политической и экономической повестке. По его оценке, между Москвой и Вашингтоном просматриваются колоссальные возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

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Виталий Приходько
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