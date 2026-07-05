Путин и Трамп подчеркнули важность продолжения контактов России и США

Российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 4 июля подчеркнули важность продолжения двусторонних контактов Москвы и Вашингтона. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, стороны согласились о необходимости поддерживать контакты, в том числе по военно-политической и экономической тематике.

«Говоря о двусторонних отношениях, президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике», — сообщил Ушаков.

Ранее Юрий Ушаков заявил, что сотрудничество России и США обладает серьёзным потенциалом. Он отметил, что в беседе Путин и Трамп подчеркнули значение дальнейших двусторонних контактов. Речь шла, в частности, о военно-политической и экономической повестке. По его оценке, между Москвой и Вашингтоном просматриваются колоссальные возможности для взаимовыгодного сотрудничества.