Ушаков заявил о больших перспективах сотрудничества России и США

Сотрудничество России и США обладает серьёзным потенциалом. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам после телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа.

Ушаков отметил, что в беседе лидеры подчеркнули значение дальнейших двусторонних контактов. Речь шла, в частности, о военно-политической и экономической повестке. По его оценке, между Москвой и Вашингтоном просматриваются колоссальные возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее Юрий Ушаков заявил, что разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был конструктивным и выходящим за рамки формального протокола. По его словам, диалог носил деловой и предметный характер, а его содержание затронуло широкий спектр вопросов двусторонних отношений и ключевых международных проблем.