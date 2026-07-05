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Регион
4 июля, 22:25

Ушаков заявил о больших перспективах сотрудничества России и США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сотрудничество России и США обладает серьёзным потенциалом. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам после телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа.

Ушаков отметил, что в беседе лидеры подчеркнули значение дальнейших двусторонних контактов. Речь шла, в частности, о военно-политической и экономической повестке. По его оценке, между Москвой и Вашингтоном просматриваются колоссальные возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

Путин и Трамп подчеркнули важность памяти об общих страницах истории
Путин и Трамп подчеркнули важность памяти об общих страницах истории

Ранее Юрий Ушаков заявил, что разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был конструктивным и выходящим за рамки формального протокола. По его словам, диалог носил деловой и предметный характер, а его содержание затронуло широкий спектр вопросов двусторонних отношений и ключевых международных проблем.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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