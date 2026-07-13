Глава Роскосмоса встретился с директором NASA на Байконуре

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов встретился с директором NASA Джаредом Айзекманом на космодроме Байконур в Казахстане. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Баканов встретился с главой NASA. Видео © Life.ru

Космодром Байконур расположен в юго-западной части Казахстана, посреди пустынной степи на территории Кызылординской области. Комплекс находится между городом Казалинском и посёлком Жосалы, вблизи станции Тюратам. Именно там решили устроить встречу главы Роскосмоса и NASA, чтобы лицезреть отправку международного экипажа на МКС.

Ранее Life.ru рассказывал, что сегодня утром директор NASA Джаред Айзекман прилетел на Байконур, чтобы познакомиться с членами международного экипажа перед отправкой на МКС и посмотреть, как взлетит ракета. Кстати, свой день он начал с пробежки.