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13 июля, 12:09

Глава Роскосмоса встретился с директором NASA на Байконуре

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов встретился с директором NASA Джаредом Айзекманом на космодроме Байконур в Казахстане. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Баканов встретился с главой NASA. Видео © Life.ru

Космодром Байконур расположен в юго-западной части Казахстана, посреди пустынной степи на территории Кызылординской области. Комплекс находится между городом Казалинском и посёлком Жосалы, вблизи станции Тюратам. Именно там решили устроить встречу главы Роскосмоса и NASA, чтобы лицезреть отправку международного экипажа на МКС.

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Ранее Life.ru рассказывал, что сегодня утром директор NASA Джаред Айзекман прилетел на Байконур, чтобы познакомиться с членами международного экипажа перед отправкой на МКС и посмотреть, как взлетит ракета. Кстати, свой день он начал с пробежки.

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Обложка © Life.ru

Владимир Озеров
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