Российский космонавт раскрыл, почему к выходу за борт МКС невозможно привыкнуть

14 июля с Байконура стартует миссия МКС-75. На «Союзе МС-29» на орбиту отправятся Пётр Дубров (командир, второй полёт), Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон. В интервью kp.ru Пётр Дубров рассказал о работе и личном.

По его словам, выход в открытый космос — это всегда вызов. Сначала — непроглядная тьма и чувство бесконечности, когда впереди на парсеки ничего нет. В шлюзе перед выходом влага конденсируется в туман, и это уже не тренажёр.

«Когда выходишь в шлюзовой модуль, ты не можешь отделаться от нереальности происходящего. По мере сброса давления влага из воздуха, в норме существующая в виде невидимого пара, конденсируется, и всё вокруг погружается словно в туман», — отметил космонавт.

Из личных вещей космонавт берёт игрушечного тигрёнка, связанного племянницей — он станет индикатором невесомости. Позывной миссии «Тигрис» он выбрал в честь амурского тигра — символа Хабаровска и Дальнего Востока. Звучит коротко и хорошо различим даже в помехах.

Напомним, что экипаж отправится к Международной космической станции 14 июля. Старт пилотируемой миссии пройдёт с космодрома Байконур. В основной экипаж МКС-75 входят космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.