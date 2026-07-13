Звёздные войны отменяются: Глава NASA высказался о вероятности конфронтации в космосе

Космос пока остаётся пространством для международного сотрудничества, а не ареной политического противостояния. Об этом заявил главный администратор NASA Джаред Айзекман журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву после совместного совещания с руководством «Роскосмоса».

Космос — это место для международного сотрудничества. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Корреспондент поинтересовался, удастся ли сохранить внеземное пространство вне политики или соперничество государств со временем выйдет за пределы планеты.

«Сейчас это место для кооперации и партнёрства», — ответил Айзекман.

Ранее Life.ru сообщал, что глава NASA Джаред Айзекман утром прибыл на Байконур. Он планировал познакомиться с международным экипажем перед полётом на МКС и лично понаблюдать за запуском ракеты. Там же он встретился с директором Роскосмоса Дмитрием Бакановым.