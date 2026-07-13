«Пока не совсем подхожу»: Известный спортблогер Столяров подумывает о космическом полёте

Популярный блогер Алексей Столяров допускает для себя возможность космического путешествия. Таким соображением он поделился в разговоре с журналистом Life.ru Александром Юнашевым.

Алексей Столяров рассказал, полетит ли в космос. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Может, в 2027–2028 году с Олегом Дмитриевичем Кононенко. Я по мозгам пока не подхожу, а по спортивному показателю идеально», — самоиронично заметил контентмейкер.

Ранее Life.ru показывал, как генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов обратился к экипажу Международной космической станции с напутствием на русском и английском языках. Глава госкорпорации выразил уверенность в надёжности техники и заверил, что наземные специалисты продолжат сопровождать миссию на всех этапах, пожелав космонавтам успешного выполнения программы.