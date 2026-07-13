«Пока не совсем подхожу»: Известный спортблогер Столяров подумывает о космическом полёте
Блогер Алексей Столяров изъявил желание отправиться в космос
Алексей Столяров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / stoliarovaleksey
Популярный блогер Алексей Столяров допускает для себя возможность космического путешествия. Таким соображением он поделился в разговоре с журналистом Life.ru Александром Юнашевым.
Алексей Столяров рассказал, полетит ли в космос. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Может, в 2027–2028 году с Олегом Дмитриевичем Кононенко. Я по мозгам пока не подхожу, а по спортивному показателю идеально», — самоиронично заметил контентмейкер.
Ранее Life.ru показывал, как генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов обратился к экипажу Международной космической станции с напутствием на русском и английском языках. Глава госкорпорации выразил уверенность в надёжности техники и заверил, что наземные специалисты продолжат сопровождать миссию на всех этапах, пожелав космонавтам успешного выполнения программы.
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