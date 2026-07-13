Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 12:20

«Good luck!»: Глава Роскосмоса обратился к экипажу МКС сразу на двух языках

Глава Роскосмоса пожелал экипажу МКС удачи на русском и английском языках

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов обратился к экипажу Международной космической станции с напутственными словами, пожелав космонавтам успешной работы сразу на двух языках — русском и английском. Баканов выразил уверенность в надёжности российской техники и подчеркнул, что специалисты на Земле продолжат сопровождать миссию на всех её этапах. Это попало на видео Life.ru.

Глава Роскосмоса обратился к экипажу МКС сразу на двух языках. Видео © Life.ru

«Good luck! Ребят, пусть всё получится. Техника, вы знаете, надёжная. Мы всегда рядом. Пусть всё сложится по программе», — сказал глава госкорпорации.

Российский космонавт раскрыл, почему к выходу за борт МКС невозможно привыкнуть
Российский космонавт раскрыл, почему к выходу за борт МКС невозможно привыкнуть

Напомним, экипаж отправится к Международной космической станции 14 июля. Старт пилотируемой миссии пройдёт с космодрома Байконур. В основной экипаж МКС-75 входят космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Роскосмос
  • NASA
  • Только на LIFE
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar