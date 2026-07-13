«Good luck!»: Глава Роскосмоса обратился к экипажу МКС сразу на двух языках

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов обратился к экипажу Международной космической станции с напутственными словами, пожелав космонавтам успешной работы сразу на двух языках — русском и английском. Баканов выразил уверенность в надёжности российской техники и подчеркнул, что специалисты на Земле продолжат сопровождать миссию на всех её этапах. Это попало на видео Life.ru.

Глава Роскосмоса обратился к экипажу МКС сразу на двух языках. Видео © Life.ru

«Good luck! Ребят, пусть всё получится. Техника, вы знаете, надёжная. Мы всегда рядом. Пусть всё сложится по программе», — сказал глава госкорпорации.

Напомним, экипаж отправится к Международной космической станции 14 июля. Старт пилотируемой миссии пройдёт с космодрома Байконур. В основной экипаж МКС-75 входят космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.