Утверждён экипаж «Союза МС-29», который отправится на МКС

Госкомиссия окончательно утвердила состав экипажа корабля «Союз МС-29», в который также вошёл американский астронавт. Об этом сообщает Роскосмос в мессенджере Max.

«Основной экипаж: космонавт Роскосмоса Пётр Дубров, космонавт Роскосмоса Анна Кикина, астронавт NASA Анил Менон», — сказано в тексте.

Дублирующий экипаж состоит из российских космонавтов Дмитрия Петелина, Константина Борисова и американца (NASA) Дениза Бёрнхема.

Напомним, экипаж отправится к Международной космической станции 14 июля. Старт состоится с Байконура. Директор NASA Джаред Айзекман намерен лично увидеть запуск ракеты и поприветствовать космонавтов. Он уже прибыл на космодром.