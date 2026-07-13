Утверждён экипаж «Союза МС-29», который отправится на МКС
Экипаж «Союз МС-29» — Анил Менон, Пётр Дубров и Анна Кикина. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Госкомиссия окончательно утвердила состав экипажа корабля «Союз МС-29», в который также вошёл американский астронавт. Об этом сообщает Роскосмос в мессенджере Max.
«Основной экипаж: космонавт Роскосмоса Пётр Дубров, космонавт Роскосмоса Анна Кикина, астронавт NASA Анил Менон», — сказано в тексте.
Дублирующий экипаж состоит из российских космонавтов Дмитрия Петелина, Константина Борисова и американца (NASA) Дениза Бёрнхема.
Напомним, экипаж отправится к Международной космической станции 14 июля. Старт состоится с Байконура. Директор NASA Джаред Айзекман намерен лично увидеть запуск ракеты и поприветствовать космонавтов. Он уже прибыл на космодром.
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