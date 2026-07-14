Корабль «Союз МС-29» с российско-американским экипажем стартовал с Байконура

Сегодня, 14 июля, с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-29». На борту — экипаж 75-й долговременной экспедиции на Международную космическую станцию.

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В основной экипаж вошли российские космонавты Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Для Дуброва и Кикиной это уже второй полёт в космос, для Менона — первый.

Примерно через девять минут после старта корабль отделится от ракеты и выйдет на орбиту. Полёт до МКС пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт около трёх часов. Стыковка с российским модулем «Причал» ожидается в 20:56 по Москве. Новая экспедиция проведёт на станции 261 сутки. За это время космонавты выполнят 38 научных экспериментов, большая часть которых посвящена медико-биологическим и биотехнологическим исследованиям. Кроме того, запланированы два выхода в открытый космос.

На Байконур для участия в запуске прибыли глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и глава NASA Джаред Айзекман, что стало первым за восемь лет присутствием руководителя американского космического агентства на старте российской миссии.

Из-за запуска корабля «Союз МС-29» в России и Казахстане временно закроют небо для самолётов на участке длиной больше 4 тысяч километров. Ракета пролетит над Алтаем, Забайкальем, Иркутской областью и соседними регионами. Ограничения будут действовать всего 35 минут — 14 июля с 17:47 до 18:22 по московскому времени. На это время полностью перекроют воздушное пространство от земли до большой высоты. В России под запрет попадут Бурятия, Забайкалье, Тыва, Иркутская область и другие регионы.