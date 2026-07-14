Небо закроют от Байконура до Сибири: самолёты сменят маршруты из-за космического корабля «Союз»

Из-за запуска космического корабля «Союз МС-29» в России и Казахстане закроют воздушное пространство на участке длиной больше 4 тысяч километров. Ракета пролетит над Алтаем, Забайкальем, Иркутской областью и другими регионами. Об этом пишет SHOT.

Ограничения для самолётов введут на 35 минут — 14 июля с 17:47 до 18:22 по Москве. На это время полностью закроют небо от самой земли до очень большой высоты. В России под ограничения попадут Бурятия, Забайкалье, Тыва, Иркутская область и соседние регионы. Также закроют 33 авиамаршрута в Красноярской зоне. Примерно за полчаса до старта введут ограничения и рядом с космодромом Байконур. Всего из-за запуска закроют около 4,1 тысячи километров воздушного пространства, из которых 2,5 тысячи — над Россией.

На корабле полетят двое россиян — Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. С собой они везут научное оборудование, в основном для медицинских и биологических опытов. Всего космонавтам предстоит провести 38 экспериментов и научных работ. Также Дубров и Кикина дважды выйдут в открытый космос.

Напомним, экипаж отправится к Международной космической станции 14 июля. Старт состоится с Байконура. Директор NASA Джаред Айзекман намерен лично увидеть запуск ракеты и поприветствовать космонавтов. Он уже прибыл на космодром.