Илон Маск, подвинься! Китай испытал посадку ракетной ступени на морскую платформу

Китай впервые успешно испытал посадку первой ступени ракеты-носителя на морскую платформу. Испытание стало важным этапом в развитии многоразовой космической техники страны.

Китай сделал шаг к многоразовым ракетам: первая ступень успешно вернулась на платформу в море. Видео © X/ China Xinhua News

Ракета CZ-10B (Long March 10B) стартовала с космодрома на острове Хайнань. После разделения ступеней первая часть носителя начала управляемое возвращение на Землю.

Во время испытания ступень не приводнилась, а была захвачена специальной системой посадки на морской платформе. Технология позволяет в будущем рассчитывать на повторное использование ракетных компонентов.

«Ракета-носитель CZ-10B (Long March 10B) стартовала с пусковой площадки на острове Хайнань. После разделения первой и второй ступеней первая ступень вернулась на Землю и была успешно захвачена морской платформой с помощью сетевой системы посадки», — говорится в сообщении.

Разработка подобных технологий считается одним из ключевых направлений современной космонавтики. Их применение позволяет снизить стоимость запусков и повысить частоту отправки аппаратов в космос.

Китай активно развивает собственные многоразовые системы и стремится приблизиться к технологиям, которые ранее успешно применялись в зарубежных космических программах.

Ранее Life.ru писал, что на космодром Восточный самолётом привезли разгонный блок «Фрегат» — там его подготовят к новым испытаниям. По данным госкорпорации, устройство доставил в аэропорт космодрома борт АН-124-100.