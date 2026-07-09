Росатом установил 340-тонный корпус реактора на АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

На втором энергоблоке строящейся атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте установили корпус реактора. Монтаж прошёл в проектное положение в центре шахты реактора. Об этом пишет телеграм-канал Росатома.

На втором энергоблоке АЭС «Эль-Дабаа» установили корпус реактора. Фото © Telegram/ Росатом

Корпус реактора считается одним из главных элементов энергоблока. Внутри него размещается активная зона, где происходит управляемая цепная реакция деления ядерного топлива.

Оборудование массой более 340 тонн установили с помощью тяжеловесного гусеничного крана грузоподъёмностью 1350 тонн. Точность монтажа составила около одной десятой миллиметра. Глава Росатома Алексей Лихачёв отметил, что аналогичная операция семь месяцев назад была выполнена на первом энергоблоке станции.

«Семь месяцев назад мы установили в проектное положение корпус реактора на первом энергоблоке, а сегодня уже проводим аналогичную операцию на втором. Это важное событие и для энергоблока, и для всего проекта. Оно позволяет нам приступить к следующему ключевому этапу – сварке главного циркуляционного трубопровода», — заявил Лихачёв.

На втором энергоблоке АЭС «Эль-Дабаа» установили корпус реактора. Фото © Telegram/ Росатом

После установки корпуса специалисты приступят к следующему этапу строительства — сварке главного циркуляционного трубопровода. Этот элемент отвечает за движение теплоносителя между основным оборудованием реакторной установки.

АЭС «Эль-Дабаа» строится при участии России и станет первой атомной электростанцией в Египте. Проект включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200.

Ранее Росатом установил три важнейших элемента реактора ИТЭР во Франции. Поставленные системы входят в число ключевых для запуска и стабильной работы реактора. Комплексы были доставлены на объект в Сен-Поль-ле-Дюранс в 2022 году