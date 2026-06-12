Росатом установил три важнейших элемента реактора ИТЭР во Франции

Российские инженеры и учёные завершили установку трёх гиротронных комплексов, имеющих критическое значение для Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР), на площадке строительства во Франции. Об этом сообщили в Проектном центре ИТЭР «Росатома».

Поставленные системы входят в число ключевых для запуска и стабильной работы реактора. Комплексы были доставлены на объект в Сен-Поль-ле-Дюранс в 2022 году. Монтаж оборудования выполнили российские специалисты в рамках обязательств по международному проекту.

Ранее руководство проекта ИТЭР отмечало, что строительство реактора впервые идёт с опережением графика примерно на шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует запустить свою первую АЭС, строящуюся совместно с Росатомом, к 2035 году. Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку строительства. Напомним, что Росатом был выбран в качестве лидера консорциума по строительству АЭС, а решение о возведении станции было принято на референдуме в 2024 году.