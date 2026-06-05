Гросси: Росатом ответственно относится к безопасности реализуемых проектов

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что российская госкорпорация «Росатом» придерживается международных требований в сфере ядерной безопасности при реализации своих проектов за рубежом. Об этом он сказал на церемонии начала строительства АЭС в Узбекистане.

«Росатом ответственно относятся ко всем проектам, которые они реализуют по всему миру. Они полностью уважают принципы безопасности, физической безопасности и нераспространения», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по видеосвязи дали старт строительству интегрированной АЭС в Джизакской области Узбекистана. Россия не только построит станцию, но и предоставит узбекским партнёрам льготный экспортный кредит, а также обеспечит поддержку на всём жизненном цикле — от поставки топлива до обслуживания и обращения с отработавшими материалами.