Путин поблагодарил Гросси за участие в заливке бетона на АЭС в Узбекистане

Президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ обратился к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси со словами благодарности. Поводом стало участие главы агентства в церемонии заливки бетона в основание первой в Узбекистане атомной электростанции.

«Я хочу господина Гросси ещё раз отдельно поприветствовать и поблагодарить его за то, что он приехал на нашу церемонию», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что Гросси сможет лично удостовериться: узбекистанская АЭС возводится в полном соответствии с самыми строгими стандартами безопасности, установленными международным агентством.

Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по видеосвязи дали старт строительству интегрированной АЭС в Джизакской области Узбекистана. Россия не только построит станцию, но и предоставит узбекским партнёрам льготный экспортный кредит, а также обеспечит поддержку на всём жизненном цикле — от поставки топлива до обслуживания и обращения с отработавшими материалами.