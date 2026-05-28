Первую АЭС Казахстана запустят к 2035 году

Казахстан планирует запустить свою первую АЭС, строящуюся совместно с Росатомом, к 2035 году. Как сообщила пресс-служба Агентства по атомной энергии, речь идёт о станции «Балхаш».

«Запуск планируется к 2035 году», — указали в агентстве.

Ранее казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за поддержку строительства первой АЭС в Казахстане. Напомним, что Росатом был выбран в качестве лидера консорциума по строительству АЭС, а решение о возведении станции было принято на референдуме в 2024 году.