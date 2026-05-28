Путину и Токаеву показали закладку капсулы центра «Казахстан – Сириус»

Президенту России Владимиру Путину и лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву представили закладку капсулы в основание центра «Сириус» в Астане. Презентация прошла во Дворце Независимости после переговоров двух глав государств.

Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом в среду. На следующий день стороны обсудили сотрудничество в узком и расширенном форматах, а затем посмотрели видеоролики о совместных проектах Москвы и Астаны.

После показа выступили глава «Сириуса» Елена Шмелёва и министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова. Они рассказали о будущем образовательном пространстве, которое создаётся для работы с талантливыми детьми и молодёжью.

Открытие школы «Казахстан — Сириус» и Центра по работе с одарёнными ребятами запланировано на 2029 год.

Напомним, что вчера Владимир Путин прибыл в Астану. В аэропорту его встретил лично Токаев, а также дети с российскими триколорами и национальная гвардия Казахстана.