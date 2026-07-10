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10 июля, 12:19

Роскосмос: Разгонный блок «Фрегат» доставили на космодром Восточный

Обложка © Telegram / Роскосмос

Обложка © Telegram / Роскосмос

На космодром Восточный самолётом привезли разгонный блок «Фрегат» — там его подготовят к новым испытаниям. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Разгонный блок «Фрегат» доставили на космодром Восточный. Видео © Telegram / Роскосмос

По данным госкорпорации, устройство доставил в аэропорт космодрома борт АН-124-100.

«Далее он будет транспортирован в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов и установлен на рабочее место для проведения дальнейших испытаний», — сказано в сообщении.

В Роскосмосе уточнили, что «Фрегат» работает в связке с ракетами-носителями среднего класса. Он позволяет выводить один или сразу несколько аппаратов на разные орбиты вокруг Земли, а также направлять их на траектории отлёта от планеты.

В России в несколько раз вырос интерес к космическому туризму и образованию
В России в несколько раз вырос интерес к космическому туризму и образованию

Ранее сообщалось, что в Амурской области объявили набор туристов для наблюдения за первым в 2026 году пуском с Восточного. Старт назначили на 2 сентября, а вывоз ракеты «Союз-2.1б» на стартовый комплекс запланировали на 30 августа. В ходе миссии на орбиту должны отправить аппарат оптико-электронного наблюдения «КОЭН» и «Киноспутник».

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Вероника Бакумченко
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