Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 03:01

Туристов пригласили на первый в 2026 году пуск с космодрома Восточный

Обложка © ТАСС / Пётр Ковалев

Обложка © ТАСС / Пётр Ковалев

Туристско-информационный центр Амурской области объявил о начале набора групп для наблюдения за ракетным пуском с космодрома Восточный. Он намечен на 2 сентября 2026 года.

За несколько дней до старта, 30 августа в 07:00 по местному времени, запланирован вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1б» на стартовый комплекс. В рамках миссии на орбиту отправятся космический аппарат для оптико-электронного наблюдения «КОЭН» и «Киноспутник».

Ты окажешься у самой ракеты: Life.ru показал запуск с Байконура в формате 360°
Ты окажешься у самой ракеты: Life.ru показал запуск с Байконура в формате 360°

Ранее Life.ru писал, что интерес к космическому туризму в России продолжает расти. За год посещаемость космодрома Восточный увеличилась на 10%, а трафик на его сайт вырос втрое. В дни стартов ракет нагрузка на сети в районе космодрома возрастает в 15 раз, и до 80% трафика приходится на прямые эфиры в соцсетях, в которых зрители делятся впечатлениями.

Больше новостей об открытиях, исследованиях и технологиях — читайте в разделе «Наука» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Космос
  • Наука
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar