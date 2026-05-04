Туристов пригласили на первый в 2026 году пуск с космодрома Восточный

Туристско-информационный центр Амурской области объявил о начале набора групп для наблюдения за ракетным пуском с космодрома Восточный. Он намечен на 2 сентября 2026 года.

За несколько дней до старта, 30 августа в 07:00 по местному времени, запланирован вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1б» на стартовый комплекс. В рамках миссии на орбиту отправятся космический аппарат для оптико-электронного наблюдения «КОЭН» и «Киноспутник».

Ранее Life.ru писал, что интерес к космическому туризму в России продолжает расти. За год посещаемость космодрома Восточный увеличилась на 10%, а трафик на его сайт вырос втрое. В дни стартов ракет нагрузка на сети в районе космодрома возрастает в 15 раз, и до 80% трафика приходится на прямые эфиры в соцсетях, в которых зрители делятся впечатлениями.