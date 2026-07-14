Космонавтов проводили к «Союзу» на Байконуре — экипаж готов к полёту

Сегодня с космодрома Байконур стартует пилотируемый корабль «Союз МС-29» с экипажем МКС-75 на борту. Перед запуском космонавты прошли традиционную церемонию проводов, соблюдая все ритуалы отечественной космонавтики.

Космонавтов проводили к ракете перед стартом «Союза». Видео © Life.ru

В основной экипаж миссии входят космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Им предстоит отправиться к Международной космической станции, где они будут работать в составе новой экспедиции.

Перед тем как занять места в корабле, экипаж по традиции встретился с родными и близкими, а затем направился к ракете-носителю. Вместе с ними к стартовой площадке отправились и провожающие — сотрудники Роскосмоса, инженеры и ветераны космодрома. Космонавты, как и положено, прослушали легендарную песню группы «Земляне» — «Трава у дома», которая стала неофициальным гимном российских космонавтов, и получили символический пинок «на удачу».

Ранее Life.ru писал, что глава NASA Джаред Айзекман прибыл на Байконур, чтобы встретиться с международным экипажем перед его отправкой на МКС и лично проследить за стартом ракеты. На космодроме он также провёл встречу с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым.