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14 июля, 11:11

Глава NASA раздал автографы на Байконуре перед запуском корабля «Союз МС-29»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава NASA Джаред Айзекман раздал автографы туристам, приехавшим на Байконур посмотреть запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29». Об этом сообщает корреспондент Life.ru с космодрома.

Глава NASA неожиданно вышел к туристам перед запуском «Союза» с Байконура. Видео © Life.ru

Руководитель американского агентства прибыл для встречи с международным экипажем и лично проследит за стартом ракеты к МКС. На Байконуре он также провёл переговоры с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым.

Баканов поблагодарил главу NASA за приезд на Байконур перед стартом «Союза»
Баканов поблагодарил главу NASA за приезд на Байконур перед стартом «Союза»

Напомним, экипаж отправится к Международной космической станции 14 июля. Старт пилотируемой миссии пройдёт с космодрома Байконур. В основной экипаж МКС-75 входят космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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