Глава NASA раздал автографы на Байконуре перед запуском корабля «Союз МС-29»

Глава NASA Джаред Айзекман раздал автографы туристам, приехавшим на Байконур посмотреть запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29». Об этом сообщает корреспондент Life.ru с космодрома.

Глава NASA неожиданно вышел к туристам перед запуском «Союза» с Байконура. Видео © Life.ru

Руководитель американского агентства прибыл для встречи с международным экипажем и лично проследит за стартом ракеты к МКС. На Байконуре он также провёл переговоры с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым.

Напомним, экипаж отправится к Международной космической станции 14 июля. Старт пилотируемой миссии пройдёт с космодрома Байконур. В основной экипаж МКС-75 входят космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.