Дмитриев побывал на Байконуре и показал фото «Союза» перед стартом

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посетил космодром Байконур, откуда стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-29». Своими впечатлениями он поделился в соцсетях, опубликовав снимок ракеты-носителя незадолго до пуска.