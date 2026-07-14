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14 июля, 15:02

Дмитриев побывал на Байконуре и показал фото «Союза» перед стартом

Кирилл Дмитриев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kadmitriev

Кирилл Дмитриев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kadmitriev

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посетил космодром Байконур, откуда стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-29». Своими впечатлениями он поделился в соцсетях, опубликовав снимок ракеты-носителя незадолго до пуска.

Уиткоффа на Байконур! Дмитриев одобрил идею Life.ru о мирных переговорах на космодроме
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Сегодня, 14 июля, с космодрома Байконур успешно стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-29». На борту — экипаж 75-й экспедиции на МКС. В составе — российские космонавты Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Для Дуброва и Кикиной это второй полёт, для Менона — первый.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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