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Регион
14 июля, 13:17

Уиткоффа на Байконур! Дмитриев одобрил идею Life.ru о мирных переговорах на космодроме

Дмитриев одобрил идею Юнашева о переговорах с Уиткоффом на Байконуре

Обложка © Telegram / Юнашев LIVE

Обложка © Telegram / Юнашев LIVE

Космическое сотрудничество остаётся одним из важных связующих звеньев между Россией и США. Об этом специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал журналисту Life.ru Александру Юнашеву во время визита на космодром Байконур.

Космическое сотрудничество связывает РФ и США. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Необычная для руководителя РФПИ локация удивила корреспондента. Дмитриев объяснил свой визит тем, что совместная работа двух стран в космической сфере продолжается даже на фоне сложных отношений.

«Очень важно, что продолжается кооперация между Россией и США, в том числе в космосе. Важно, что есть эти мосты», — отметил он.

Юнашев в шутку предложил в будущем пригласить на Байконур американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Глава РФПИ пообещал запомнить эту идею и с улыбкой ответил «Обязательно!»

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Напомним, сегодня с Байконура к МКС отправится корабль с международным экипажем, который возглавит российский космонавт Пётр Дубров. Вместе с ним в космос полетят Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менон. Запуск «Союза-2.1а» намечен на 17:48 мск, стыковка ожидается в 20:56, а экспедиция продлится 261 сутки. За стартом будет наблюдать глава NASA Джаред Айзекман. Позже туда прибыл и Кирилл Дмитриев.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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