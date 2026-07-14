Уиткоффа на Байконур! Дмитриев одобрил идею Life.ru о мирных переговорах на космодроме

Космическое сотрудничество остаётся одним из важных связующих звеньев между Россией и США. Об этом специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал журналисту Life.ru Александру Юнашеву во время визита на космодром Байконур.

Космическое сотрудничество связывает РФ и США. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Необычная для руководителя РФПИ локация удивила корреспондента. Дмитриев объяснил свой визит тем, что совместная работа двух стран в космической сфере продолжается даже на фоне сложных отношений.

«Очень важно, что продолжается кооперация между Россией и США, в том числе в космосе. Важно, что есть эти мосты», — отметил он.

Юнашев в шутку предложил в будущем пригласить на Байконур американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Глава РФПИ пообещал запомнить эту идею и с улыбкой ответил «Обязательно!»

Напомним, сегодня с Байконура к МКС отправится корабль с международным экипажем, который возглавит российский космонавт Пётр Дубров. Вместе с ним в космос полетят Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менон. Запуск «Союза-2.1а» намечен на 17:48 мск, стыковка ожидается в 20:56, а экспедиция продлится 261 сутки. За стартом будет наблюдать глава NASA Джаред Айзекман. Позже туда прибыл и Кирилл Дмитриев.