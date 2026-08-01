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1 августа, 13:05

«Роскосмос» показал фото реактивной струи ракеты и дал инструкцию, как сделать такой же эпичный снимок

«Роскосмос» дал инструкцию, как сделать впечатляющее фото струи ракеты

Обложка © Telegram / «Роскосмос»

Обложка © Telegram / «Роскосмос»

Детализировать реактивную струю ракеты на снимке поможет сверхкороткая выдержка. Рекомендациями по настройке фотокамеры для любителей эпичных снимков поделился «Роскосмос».

В госкорпорации пояснили, что сильное закрытие диафрагмы снижает резкость из-за дифракции. Нейтрально-серый фильтр использовать можно, однако наиболее эффективным решением остаётся выдержка 1/32 000 секунды.

Газы покидают сопла со скоростью около 2800 м/с, поэтому даже при значении 1/8000 кадр получается смазанным. Более короткий интервал позволяет сохранить структуру струи и мелкие детали.

Специалисты также уточнили, что прозрачные потоки из двигателей почти не видны. За привычное пламя зритель принимает керосин, который догорает уже в воздухе после охлаждения стенок камеры и сопел.

В качестве примера «Роскосмос» показал снимки двигателя ракеты «Союз».

«Настройки камеры: ISO 64, f/16, 1/32 000», — отметили в госкорпорации.

Ракета прошла по Солнцу: Роскосмос показал уникальное видео запуска «Союза МС-29»
Ракета прошла по Солнцу: Роскосмос показал уникальное видео запуска «Союза МС-29»

Ранее Life.ru показывал видео, где молния ударила в китайскую ракету-носитель «Чанчжэн-3B» во время запуска с космодрома Сичан. Разряд попал в головной обтекатель на 35-й секунде полёта и прошёл через корпус и струи двигателей.

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Владимир Озеров
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