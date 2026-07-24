Молния ударила в ракету после взлёта с космодрома Сичан в Китае

Молния ударила в ракету-носитель «Чанчжэн-3B» во время запуска спутника с космодрома Сичан на юго-западе Китая. Инцидент попал на видео, которое опубликовали пользователи китайских социальных сетей.

Молния ударила в ракету «Чанчжэн-3B» во время полёта. Видео © X / China Now / Cosmic Penguin

Ракета стартовала 23 июля с площадки № 2. На 35-й секунде полёта молния попала в головной обтекатель на высоте нескольких километров. Электрический разряд прошёл через корпус носителя и струи работающих двигателей. Удар не нарушил работу ракеты. «Чанчжэн-3B» продолжила полёт и доставила шестой спутник «Тяньлянь-2» на переходную к геостационарной орбиту.

Старт проходил при низкой облачности, дожде и грозовой активности. Несмотря на погоду, за запуском с наблюдательной площадки следили зрители.





Этот полёт стал 658-м орбитальным запуском ракет семейства «Чанчжэн» и 117-м для модели «Чанчжэн-3B». С 2008 года Китай вывел в космос 11 ретрансляторов этой серии: пять аппаратов «Тяньлянь-1» и шесть спутников «Тяньлянь-2». Такие аппараты передают данные и телеметрию с пилотируемых и грузовых кораблей, орбитальных станций, ракет и разгонных блоков. Разработчики защищают бортовую аппаратуру от электрических разрядов и изолируют электронику от корпуса носителя.

Ранее российский альпинист стал свидетелем пугающего атмосферного явления во французских Альпах. Во время подъёма на скалу он услышал странный треск, который внезапно прервался ударом молнии всего в нескольких метрах от него. К счастью, мужчина, которого зовут Расул, не пострадал, но после этого инцидента он сразу отказался от дальнейшего подъёма. По словам экспертов, подобный треск или жужжание возникает из-за сильного электрического поля.