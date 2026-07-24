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23 июля, 21:05

Молния ударила в ракету после взлёта с космодрома Сичан в Китае

Обложка © X / Milad Parsian

Обложка © X / Milad Parsian

Молния ударила в ракету-носитель «Чанчжэн-3B» во время запуска спутника с космодрома Сичан на юго-западе Китая. Инцидент попал на видео, которое опубликовали пользователи китайских социальных сетей.

Молния ударила в ракету «Чанчжэн-3B» во время полёта. Видео © X / China Now / Cosmic Penguin

Ракета стартовала 23 июля с площадки № 2. На 35-й секунде полёта молния попала в головной обтекатель на высоте нескольких километров. Электрический разряд прошёл через корпус носителя и струи работающих двигателей. Удар не нарушил работу ракеты. «Чанчжэн-3B» продолжила полёт и доставила шестой спутник «Тяньлянь-2» на переходную к геостационарной орбиту.

Старт проходил при низкой облачности, дожде и грозовой активности. Несмотря на погоду, за запуском с наблюдательной площадки следили зрители.

  • Молния ударила в ракету «Чанчжэн-3B» во время полёта. Фото © X / Truthful
    Молния ударила в ракету «Чанчжэн-3B» во время полёта. Фото © X / Truthful
  • Молния ударила в ракету «Чанчжэн-3B» во время полёта. Фото © X / Cosmic Penguin
    Молния ударила в ракету «Чанчжэн-3B» во время полёта. Фото © X / Cosmic Penguin

Молния ударила в ракету «Чанчжэн-3B» во время полёта. Фото © X / Truthful

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Этот полёт стал 658-м орбитальным запуском ракет семейства «Чанчжэн» и 117-м для модели «Чанчжэн-3B». С 2008 года Китай вывел в космос 11 ретрансляторов этой серии: пять аппаратов «Тяньлянь-1» и шесть спутников «Тяньлянь-2». Такие аппараты передают данные и телеметрию с пилотируемых и грузовых кораблей, орбитальных станций, ракет и разгонных блоков. Разработчики защищают бортовую аппаратуру от электрических разрядов и изолируют электронику от корпуса носителя.

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Антон Голыбин
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