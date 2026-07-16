Ракета прошла по Солнцу: Роскосмос показал уникальное видео запуска «Союза МС-29»

Роскосмос опубликовал видео запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-29», на котором аппарат проходит на фоне Солнца. Уникальный кадр удалось получить благодаря многочасовым расчётам фотографа Артёма Пылаева. Об этом сообщили в пресс-службе орагнизации.

Запуск «Союза-2.1а» на фоне Солнца с точным расчётом. Видео © Telegram / Роскосмос

На первый взгляд опубликованный таймлапс может выглядеть как компьютерная графика, однако кадры были сняты во время реального запуска ракеты. Для получения изображения фотографу пришлось заранее рассчитать положение Солнца, траекторию съёмки и параметры камеры.

Артём Пылаев около семи часов занимался подготовкой к съёмке. Сначала он определил угловые размеры Солнца и ракеты, чтобы вычислить оптимальное расстояние для установки камеры. Затем фотограф рассчитал азимут светила и угол его подъёма над горизонтом в момент старта.

После этого специалист выбрал подходящую точку в степи Байконура и определил ориентиры для размещения оборудования. Особое внимание пришлось уделить настройкам экспозиции. По словам фотографа, расчёты проводились с учётом плотности атмосферы, чтобы избежать пересвета и потери качества изображения из-за дифракционного размытия.

Точную траекторию полёта ракеты заранее определить было невозможно, однако Пылаев ориентировался на опыт предыдущих запусков и понимал, сколько времени аппарат будет двигаться вертикально. При небольшом отклонении от привычной траектории ракета могла бы не попасть в кадр.

«Камера снимала сама. Я установил её за 4 часа до пуска, выставил все настройки и надеялся, что всё получится. Целился просто в небо по координатам, где должны были позже появиться Солнце и ракета», — сказал фотограф.

Во время съёмки камера находилась на расстоянии 6,8 километра от места запуска. Высота Солнца над горизонтом составляла 6,32°, азимут — 294,90°. Для получения кадра использовался объектив с фокусным расстоянием 800 мм, настройки ISO 100, выдержка 1/8000 секунды, диафрагма f/29 и затемняющий фильтр на 10 ступеней.

Ранее сообщалось, что пилотируемый корабль «Союз МС-29» успешно вышел на орбиту после запуска с космодрома Байконур 14 июля. Позже аппарат пристыковался к Международной космической станции. «Союз МС-29» продолжит работу в составе орбитального комплекса, обеспечивая доставку космонавтов и проведение миссии на станции.