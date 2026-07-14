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14 июля, 18:11

«Союз МС-29» с новым экипажем пристыковался к МКС

Обложка © VK / Роскосмос

Обложка © VK / Роскосмос

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-29», запущенный с Байконура 14 июля, пристыковался к Международной космической станции. Как следует из трансляции «Роскосмоса», он будет находиться у модуля «Причал» нашего сегменте МКС.

Момент стыковки «Союза» с МКС. Видео © VK / Роскосмос

Командир МКС показал, как с орбиты выглядел запуск «Союза МС-29»
Командир МКС показал, как с орбиты выглядел запуск «Союза МС-29»

Напомним, сегодня с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-29», который доставил на МКС россиян Петра Дуброва и Анну Кикину. Также с ними — дебютант из NASA Анил Менон.

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Матвей Константинов
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