«Союз МС-29» с новым экипажем пристыковался к МКС

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-29», запущенный с Байконура 14 июля, пристыковался к Международной космической станции. Как следует из трансляции «Роскосмоса», он будет находиться у модуля «Причал» нашего сегменте МКС.

Момент стыковки «Союза» с МКС. Видео © VK / Роскосмос

Напомним, сегодня с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-29», который доставил на МКС россиян Петра Дуброва и Анну Кикину. Также с ними — дебютант из NASA Анил Менон.