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14 июля, 17:29

Командир МКС показал, как с орбиты выглядел запуск «Союза МС-29»

Командир МКС показал кадры запуска «Союза МС-29» с Байконура. Обложка © Telegram / Космонавт Сергей Кудь-Сверчков

Командир МКС показал кадры запуска «Союза МС-29» с Байконура. Обложка © Telegram / Космонавт Сергей Кудь-Сверчков

На Международной космической станции, командир МКС Сергей Кудь-Сверчков поделился кадрами выведения на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-29». Пуск состоялся с космодрома Байконур в 17:48 мск.

Командир МКС показал кадры запуска «Союза МС-29» с Байконура. Фото © Telegram / Космонавт Сергей Кудь-Сверчков

Командир МКС показал кадры запуска «Союза МС-29» с Байконура. Фото © Telegram / Космонавт Сергей Кудь-Сверчков

Примерно через девять минут после старта корабль успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а». На борту находится экипаж 75-й долговременной экспедиции: космонавты Роскосмоса Пётр Дубров (командир), Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менон. Продолжительность их миссии составит 261 сутки.

«Старт и выведение «Союз МС-29» глазами экипажа МКС! Старт прошел успешно и корабль держит путь к нам! Ждем сближения! Те, кто был на запуске, видел как станция прошла ровно над стартовым комплексом. Ну, а мы видели вас», — написал космонавт.

Полёт до станции проходит по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения. Ожидается, что стыковка с модулем «Причал» российского сегмента МКС состоится примерно в 20:56 мск.

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Напомним, сегодня, 14 июля, на Байконуре Баканов и Айзекман присутствовали при запуске пилотируемого «Союза МС-29» с международной командой на борту. В состав экипажа вошли российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также американский астронавт Анил Менон. Их полёт рассчитан на 261 день. Старт прошёл успешно — корабль выведен на орбиту и уже направляется к МКС по сверхкороткой двухвитковой траектории.

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Анастасия Никонорова
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