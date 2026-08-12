Не вздумайте делать это в коридор затмений 12–28 августа: 7 запретов, о которых должен знать каждый

12 августа Солнце на несколько минут скроется за Луной, а 28-го числа небо украсит почти полное лунное затмение в Рыбах. Между этими датами открывается коридор затмений — отрезок времени, который эзотерики называют самым нервным периодом лета. Пока одни привычно машут рукой на подобные разговоры, другие уже переписывают планы на две недели вперёд. Мы решили собрать список вещей, за которые в этот период лучше не браться, даже если очень хочется всё поменять прямо сейчас.

Рубить сплеча

Семь запретов на коридор затмений: чего избегать до конца августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AlexandrMusuc

Первое, от чего стоит удержаться, — резкие решения о разводе, увольнении или полном разрыве отношений. В коридор затмений эмоции обгоняют разум, а желание хлопнуть дверью бывает продиктовано не усталостью от ситуации, а обычным перегревом нервной системы. Отношения или работа, которые действительно изжили себя, никуда не денутся и через две недели. А вот сказанное сгоряча «всё, я ухожу» потом бывает трудно забрать назад.

Открывать новый бизнес или менять профессию с понедельника

Затмения любят подкидывать смелые идеи именно тогда, когда почва под ногами шатается сильнее обычного. Кажется, будто настал момент бросить работу, которая давно надоела, и запустить дело мечты. На деле стартапы в такой период часто идут по кривой траектории: партнёры передумывают, документы теряются, энтузиазм гаснет за неделю. Разумнее выписать идею на бумагу и вернуться к ней после 28 августа, когда голова снова заработает спокойно.

Идти в загс и подписывать крупные сделки

Коридор затмений в августе 2026 года: главные ошибки этого периода. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio

Свадьбы, ипотеки, покупка машины или квартиры — всё это лучше отложить на более тихое время. Астрологи не зря напоминают, каким знакам зодиака придётся особенно тяжко именно в этот августовский коридор затмений: в такие дни легко принять красивое решение под влиянием момента, а не трезвого расчёта. По народным приметам подпись под важным документом в коридор затмений способна аукнуться позже: сделка развалится, а квартира окажется с сюрпризом.

Хвататься за кредитку и раздавать деньги в долг

Финансовые решения в этот период стоит принимать особенно осторожно. Желание одолжить крупную сумму приятелю или взять кредит на красивую жизнь обычно связано не с трезвым расчётом, а с напряжением, которое хочется срочно чем-то заглушить. Коридор затмений — не время для рискованных вложений, ведь пять знаков зодиака 12 августа ощутят солнечное затмение как настоящий кармический экзамен на прочность, особенно там, где дело касается денег.

Ложиться под скальпель ради плановой операции

Чего нельзя делать в коридор затмений: семь важных запретов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Если операция не срочная и её можно перенести, лучше договориться с врачом о других датах. Народные приметы в один голос твердят: организм в коридор затмений реагирует на вмешательство острее обычного, а восстановление идёт дольше привычного. Конечно, экстренную помощь никто не отменяет и здоровье не станет ждать удобного астрологического расписания. Но плановые процедуры, которые можно сдвинуть без вреда, лучше поставить на паузу до конца августа.

Выяснять отношения на повышенных тонах

Если слово вылетит в порыве злости, оно способно ранить сильнее обычного и запомниться надолго. В коридор затмений нервы у всех на пределе, поэтому обычная бытовая ссора рискует превратиться в скандал с хлопаньем дверьми. Прежде чем высказать всё, что накипело, лучше выйти подышать или отложить разговор на завтра. Важный конфликт не станет менее важным через сутки, зато шансы решить его спокойно вырастут в разы.

Отмахиваться от снов и странных совпадений

Коридор затмений 12–28 августа: чего лучше не делать в эти дни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / H_Ko

В коридор затмений подсознание становится особенно разговорчивым, поэтому яркие сны, дежавю и случайные встречи стоит записывать, а не сразу списывать на усталость. Многие замечают, что именно в эти две недели снятся вещие сны или на глаза попадаются одни и те же числа. Слепо верить каждому образу из сна не стоит, но и отмахиваться от них не нужно. Лучше воспринимать их как подсказку для размышлений, а не как инструкцию к немедленным действиям.

Коридор затмений закроется 28 августа, и жизнь вернётся в привычное русло сама собой, без специальных ритуалов. Число судьбы тоже может подсказать, кому именно в августе достанется больше всего испытаний, но это не повод сидеть две недели взаперти и бояться собственной тени. Куда разумнее просто отложить самые рискованные решения на потом, а вот наблюдательность, наоборот, стоит включить на полную мощность. Возможно, именно в эти дни жизнь как раз и покажет то, что давно пора было заметить.