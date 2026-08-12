«Если увидишь меня — плачь»: Почему из рек вышли «камни голода» и будет ли Европа недоедать и на этот раз

Вода отступает, и европейские реки начинают говорить голосами людей, живших сотни лет назад. В августе 2026 года на Эльбе вновь показался испещрённый датами валун, на Рейне обнажились отметки прежних засух, а будапештский «камень голода» оказался почти полностью на суше. Life.ru выяснил, почему эти находки считали предупреждением о грядущей беде, что происходило после их появления раньше и действительно ли старинная надпись велит современной Европе готовиться к голоду.

Какие «камни голода» появились в Европе в 2026 году?

Где в 2026 году появились «камни голода»: засуха обмелила Эльбу, Рейн и Дунай. Фото © ТАСС / ЕРА / RONALD WITTEK

Нынешняя засуха обнажила на Эльбе у немецкого города Пирна один из самых известных «камней голода». Он лежит в районе Оберпоста и обычно скрыт водой. На его поверхности сохранилось множество дат, которыми жители отмечали годы экстремально низкого уровня реки. Самая старая из хорошо различимых относится к 1707 году.

Исторические следы показались и на Рейне южнее устья Вуппера, неподалёку от Леверкузена. Один из обнаруженных там камней несёт дату 1959. При этом валун с похожей надписью «Если увидишь меня — будешь плакать», о котором сообщают старые источники, пока остался под водой. В Будапеште Дунай отступил настолько, что Ínség-szikla — «скалу нужды», или «камень голода», — можно было обойти пешком. 3 августа 2026 года уровень воды опустился до 12 сантиметров. Обычно вершина скалы у моста Свободы показывается лишь тогда, когда столичный водомер фиксирует меньше 95 сантиметров.

Однако знаменитая фраза «Если увидишь меня — плачь», разлетевшаяся по социальным сетям, высечена не на нынешней находке у Пирны. Её носит другой камень у чешского города Дечин, примерно в 45 километрах выше по течению Эльбы. Именно он стал главным символом европейских засух.

Что такое «камни голода» и зачем люди вырезали на них даты?

Что такое «камни голода» простыми словами и почему на них высекали даты? Фото © ТАСС / Jürgen Lösel

«Камнями голода» чаще всего становились обычные валуны и скальные выступы, которые показывались над водой только во время сильной засухи. Лодочники, торговцы и жители прибрежных городов вырезали на них год, инициалы, а иногда линию, до которой опустилась река.

Современные учёные установили, что старые отметки были сделаны удивительно аккуратно. Сопоставив надписи на Эльбе с архивными показаниями водомерных постов, исследователи обнаружили, что во многих случаях расхождение не превышало четырёх сантиметров. Люди не просто оставляли память о тяжёлом лете, а старались зафиксировать минимальный уровень воды с поразительной точностью.

До появления железных дорог и современной энергетики низкая вода запускала цепочку бедствий. Засуха уничтожала урожай, обмелевшие реки останавливали торговые суда и плоты с зерном, а водяные мельницы не могли молоть муку. Без заработка оставались лодочники, грузчики и рабочие, тянувшие суда против течения. За нехваткой продовольствия следовали рост цен, долги, нищета, а в самые тяжёлые годы настоящий голод.

Кто написал «Если увидишь меня — плачь» и что он имел в виду?

Кто написал на камне «Если увидишь меня — плачь» и что на самом деле означает эта фраза? Фото © ТАСС / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert

Самый знаменитый «камень голода» лежит у левого берега Эльбы в Дечине, недалеко от моста Тырша. Это массивная глыба объёмом около шести кубических метров, на которой один за другим записаны годы маловодья. Самая старая читаемая дата — 1616. Следы ещё более ранних отметок 1417 и 1473 годов, по данным исследователей, со временем стёрли якоря судов.

Но сама надпись Wenn du mich siehst, dann weine — «Если увидишь меня — плачь» появилась гораздо позже. Учёные связывают её с отметками 1904–1911 годов, а автором считают Франца Майера, местного жителя из семьи судостроителей. По одной из наиболее подробно описанных версий, Майер решил превратить показавшийся из воды валун в достопримечательность и вырезал эффектную фразу, поставил рядом кран с пивом и стал брать с любопытных плату за просмотр.

Получается, зловещее «пророчество», которому сегодня приписывают средневековую древность, могло быть удачным рекламным ходом начала XX века. Однако опасность, на которой сыграл Майер, была совершенно реальной. Люди уже несколько столетий отмечали на этом же камне годы, когда обмеление Эльбы лишало их еды и заработка.

Что произошло в 1616 году, когда появилась старейшая отметка?

Что произошло в Европе в 1616 году, когда на «камне голода» появилась старейшая отметка? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ankor Light

История 1616 года объясняет, почему камень получил столь мрачную славу. Согласно чешским хроникам, сильная засуха началась сразу после 22 мая и в некоторых районах продолжалась почти до Рождества. Другие записи сообщают, что дождей почти не было уже с апреля. Реки и ручьи мелели, а запасов воды не хватало даже для мельниц.

Современники писали, что зерна уродилось «почти ничего». Людям приходилось везти уцелевший урожай за много километров, чтобы найти работающую мельницу и получить муку. В Йиглаве воду из рыбных прудов спускали к мельничным колёсам, а в Праге обмелевшая и перегретая Влтава начала дурно пахнуть. Один проповедник назвал происходящее засухой, какой не помнили сто лет.

Исследователи включают 1616 год в число самых экстремально сухих периодов на чешских землях с начала XVI века. Поэтому цифры на дечинском валуне — не декоративная страшилка. Это запись очевидцев о времени, когда исчезновение воды очень быстро означало исчезновение хлеба.

Что было, когда «камни голода» появились в прошлый раз?

«Камни голода» в 2018, 2022 и 2026 годах: насколько сильно обмелели реки Европы? Фото © ТАСС/IMAGO/JÃ¼rgen MÃ¤nnel/jmfoto

Говорить, что река каждый раз достигает абсолютно одной и той же исторической отметки, не совсем верно. За столетия русла углубляли, берега перестраивали, а плотины меняли течение. Из-за этого один и тот же камень сегодня может показываться чаще, чем во времена людей, вырезавших на нём первые даты. Но последние массовые появления подобных отметок действительно совпали с тяжёлыми европейскими засухами 2018 и 2022 годов.

В 2022 году камни вновь вышли из Эльбы и Рейна. По данным Объединённого исследовательского центра Еврокомиссии, к началу августа 47% территории Европы находилось в состоянии предупреждения о засухе, ещё 17% — в состоянии тревоги, когда стресс уже заметен по растительности. Прогноз урожайности кукурузы в Евросоюзе снизили на 16% относительно среднего значения за пять лет, сои — на 15%, подсолнечника — на 12%. Из-за нехватки воды страдали гидроэлектростанции, системы охлаждения других электростанций и речные перевозки.

Ещё более показательным оказался 2018 год. Тогда уровень Рейна у немецкого Кауба упал до рекордных 25 сантиметров. Суда приходилось недогружать, доставка сырья дорожала, а предприятия сокращали выпуск. Экономисты Кильского института подсчитали: полный месяц низкой воды сокращал объём речных перевозок примерно на четверть, а промышленное производство — приблизительно на 1%.

В 2026 году старая цепочка уже повторяется. Из-за обмеления Рейна грузовые суда на отдельных участках летом шли примерно с 20% обычной загрузки, а Thyssenkrupp Steel пришлось сократить выплавку и приостановить собственные баржевые перевозки. Европа пока не голодает, но смысл старых камней почти не изменился: когда река исчезает, вместе с водой из экономики начинают выпадать транспорт, энергия и производство.

Где ещё сохранились «камни голода»?

Где можно увидеть «голодные камни»: Германия, Чехия, Венгрия и Словения. Фото © Wikipedia / Norbert Kaiser

Германия. Помимо камня в Пирне целая каменная летопись лежит в Рейне у Вормса. На валунах читаются даты 1857, 1959 и 1963, а одна надпись прямо называет 1947-й «голодным годом». Новые отметки добавили после обмеления в 2003 и 2009 годах. В декабре 2011-го Рейн опустился у Вормса до 22 сантиметров — и камни оказались полностью на суше. Подобные метки известны также на Везере, Мозеле и других участках Эльбы.

Венгрия. Будапештская Ínség-szikla отличается от дечинского камня: на ней нет пугающего послания, а сама она является естественным выступом песчаника. По легенде, название появилось потому, что при такой низкой воде останавливались судовые мельницы и город оставался без муки. Другая версия связывает «нужду» с лодочниками и паромщиками, терявшими заработок. В 2026 году Дунай опустился настолько, что привычный вестник засухи перестал быть редкой достопримечательностью.

Словения. Исторические отметки сохранились на Драве у Марибора и на Саве неподалёку от Зидани-Моста. На обоих камнях была вырезана дата 1834, а во время засухи 1921 года они вновь показались из воды. Так жители разных частей Центральной Европы независимо создавали одинаковые послания будущему: если река отступила до этой черты, лёгкого года ждать не стоит.

Сегодня появление валуна уже не означает, что через несколько месяцев население неизбежно останется без хлеба. Урожай можно привезти из другого региона, мельницы не зависят от речного течения, а власти следят за запасами воды и состоянием почвы. Поэтому воспринимать надпись как буквальное пророчество не стоит. А какая деталь этой истории удивила вас больше? И какое предупреждение вы оставили бы на камне для людей будущего? Делитесь своими версиями в комментариях. А ранее Life.ru рассказывал, почему аномальная жара движется на восток и как она загнала Европу в климатическую ловушку с миллиардными потерями.