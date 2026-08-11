Учёные по минутам восстановили первые часы жуткого астероидного апокалипсиса, убившего динозавров

66 миллионов лет назад на Землю упал астероид шириной десять километров. Он попал в полуостров Юкатан и убил почти всех динозавров. Раньше учёные думали так: после удара пыль закрыла солнце на много лет, растения погибли, и все животные постепенно вымерли от голода и холода. Но новое исследование американских учёных говорит другое. Возможно, самое страшное случилось не за годы, а всего за пару часов после удара. Life.ru разбирается, что на самом деле показала новая модель катастрофы.

Учёные нашли новый слой пыли

Новое исследование удара Чиксулуба: жар вместо долгой ударной зимы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Группа учёных из университета Пёрдью под руководством Брэндона Джонсона изучила землю на раскопе Тэнис в США. Это место давно связывают с гибелью динозавров: там сохранились остатки того самого дня, когда упал астероид. Рядом со старыми находками — застывшими каплями расплавленного камня — учёные заметили ещё кое-что интересное: очень тонкий слой пыли, размером в считаные микроны. Раньше на неё просто не обращали особого внимания.

Эта пыль была настолько мелкой, что раньше её не учитывали в расчётах теплового удара по планете. Учёные предположили, что именно она могла родиться из той части раскалённого пара, которая не успела остыть до крупных капель, а осталась висеть в воздухе отдельным облаком. Они решили: возможно, именно эта тонкая пыль сыграла главную роль в первые часы после падения астероида. После этого команда пересчитала всю картину катастрофы заново, и результат удивил даже самих исследователей.

Как пыль превратила Землю в печку

Раньше учёные думали так: взрыв поднял в небо расплавленный камень, он застыл каплями и потом начал падать обратно на Землю. Эти капли летели очень быстро, за секунду пролетали несколько километров. От трения о воздух они сильно нагревались, прямо как метеориты в атмосфере, которые мы видим по ночам. Из-за этого поверхность планеты на несколько часов сильно раскалилась, но раньше учёные не думали, что жар мог убить всё живое сразу.

Новое исследование добавило ещё один важный слой — ту самую тонкую пыль. Она висела высоко в воздухе и работала как одеяло: не давала теплу от падающих капель улететь обратно в космос. Вместо этого пыль ловила жар и отражала его назад, к земле. По расчётам учёных, из-за этого поверхность планеты нагрелась в 3,5 раза сильнее, чем считалось раньше — примерно как обломок ракеты оставляет на Луне след куда серьёзнее, чем ожидали инженеры, просто из-за огромной скорости удара.

Насколько сильным был жар

Астероид Чиксулуб мог убить динозавров за два часа: что нашли учёные. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Учёные посчитали, каким мог быть этот жар в точных цифрах. Получилось, что тепло на поверхности Земли могло достигать 18 киловатт на каждый квадратный метр — это очень много. Для сравнения: человеку хватит десяти киловатт на квадратный метр всего за две с половиной минуты, чтобы погибнуть от ожогов. Получается, животные на открытой земле получали жара примерно в 17 раз больше смертельной для человека дозы, и спастись от такого удара было практически невозможно.

Что происходило на поверхности планеты

Такого жара хватило, чтобы почти сразу загорелась сухая трава, сосновые иголки и мох по всей планете. Возможно, огонь охватывал даже живые деревья, которые обычно горят не так легко. Но самого неба тогда почти не было видно: густая пыль закрывала солнечный свет и вокруг стояла настоящая темнота. При этом жар от обломков всё равно доходил до земли и жёг всё живое. Единственным светом вокруг было тусклое красное зарево от начинающихся повсюду пожаров.

По расчётам учёных, животные, которые не успели спрятаться, могли погибнуть уже в первые один-два часа после удара. Это случилось задолго до того, как на Землю опустились долгая тьма и холод от знаменитой ударной зимы. Похожий огонь в небе, только намного слабее и совсем не опасный, можно увидеть и сейчас: раскалённые частицы кометной пыли сгорают в воздухе каждый август, и в 2026 году пик звездопада Персеид обещает особенно яркое зрелище для тех, кто выйдет посмотреть на небо ночью.

Кто мог пережить первые часы ада

Пыль от астероида и гибель динозавров: новая версия катастрофы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Больше шансов выжить было у тех животных, которые могли где-то спрятаться от жара. Это звери, которые рыли норы под землёй, и те, кто жил в воде — вода нагревается намного медленнее воздуха и защищает от прямого удара тепла. Это хорошо совпадает с находками палеонтологов: после катастрофы выжили в основном именно норные и водные существа, а вот те, кто оставался на открытой земле, почти не имели шансов. А из всех динозавров уцелели только предки птиц.

Насколько это всё доказано

Сами учёные честно признают: пока прямых следов огромных пожаров по всей планете найдено не так много, и почти все они находятся в Северной Америке. Британский палеонтолог Алфио Кьяренца, который не участвовал в этом исследовании, сказал, что настоящих доказательств глобального пожара по всей планете наука пока не нашла. Но он не исключил, что со временем такие следы найдут и в других частях света — просто до них пока никто не добрался и не искал их как следует.

Новая теория не отменяет старую версию про долгую холодную зиму, а просто добавляет к ней ещё одну страшную главу в самом начале истории. Та же тонкая пыль, которая за первые часы устроила планете жар, затем поднялась выше в небо и на долгие годы закрыла солнце — так и началась настоящая ударная зима, которая добила всё живое, что каким-то чудом пережило первый удар и первые часы огня. Получается, у катастрофы было два разных лица — и оба оказались смертельными.

Так, конец эпохи динозавров растянулся на два совершенно разных этапа: сначала — короткий и очень жестокий жар, а уже потом — долгая холодная темнота на многие годы. Пока учёные ищут по всему миру новые следы того древнего пожара, люди на Земле сегодня куда внимательнее следят за собственным небом — тем более что нынешний август и без всяких астероидов обещает целую серию редких небесных событий, которые многие уже называют настоящим астрономическим апокалипсисом.